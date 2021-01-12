«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил дома испанской "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 75:87.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Химок" Алексей Швед , в активе которого 23 очка. В составе испанского клуба больше всех очков набрали Кайл Курич и Кори Хиггинс (по 18).

"Химки" продлили серию поражений в Евролиге до 11 матчей и с двумя победами в 19 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Испанский клуб одержал 13-ю победу в 19 матчах и занимает вторую строчку.