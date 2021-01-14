«Химки» потерпели 12-е поражение подряд в Евролиге

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Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил в гостях турецкой команде "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 60:99.

Самым результативным игроком встречи стал центровой турецкой команды Сертач Шанлы, в активе которого 19 очков. В составе подмосковного клуба больше всех очков набрал форвард Джордан Мики (14).

"Химки" продлили серию поражений в Евролиге до 12 матчей и с двумя победами в 20 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. "Анадолу Эфес" одержал 11-ю победу в 20 матчах и занимает восьмую строчку.