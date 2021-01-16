Баскетболисты испанской "Валенсии" разгромили сербскую "Црвену Звезду" в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Испании завершилась со счетом 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14). Самым результативным в составе победителей стал Луи Лабейри, набравший 16 очков. У "Црвены Звезды" 21 очко набрал Джонни О’Брайант.
Результаты других матчей тура:
"Фенербахче" (Турция) — "Панатинаикос" (Греция) — 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19);
"Бавария" (Мюнхен) — "Реал" (Мадрид) — 76:81 ОТ (15:23, 19:16, 16:12, 22:21, 4:9);
"Олимпиакос" (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18).