Игрок сборной Швейцарии по баскетболу 3×3 Марко Леманн совершил каминг-аут. Его заявление опубликовано на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).
27-летний спортсмен признался, что решил не дожидаться окончания карьеры, чтобы объявить себя геем.
«Я так долго менял личности, что это повлияло на мое психологическое здоровье. Каждую неделю одно и то же: мой бойфренд отвозит меня в аэропорт, и через минуту счастливый гей в отношениях превращается в профессионального атлета без эмоций, который не хочет говорить о своей личной жизни», — заявил Леманн.