«Я так долго менял личности, что это повлияло на мое психологическое здоровье. Каждую неделю одно и то же: мой бойфренд отвозит меня в аэропорт, и через минуту счастливый гей в отношениях превращается в профессионального атлета без эмоций, который не хочет говорить о своей личной жизни», — заявил Леманн.