ЦСКА проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге 

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Матч-центр
16 января

Бундеслига

3 из 6
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Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 0
Арминия Арминия
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 января

Бундеслига

2 из 2
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Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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1 из 1
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Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
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Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Байер
Байер
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
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Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
0 1
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Фрайбург
Фрайбург
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

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3 из 3
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

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Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

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Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
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1 из 1
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Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

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1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

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3 из 4
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Уэска
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Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
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Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
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Бетис Бетис
23 января

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3 из 6
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Аугсбург
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Унион Унион
Майнц
Майнц
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер
Байер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
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Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Осасуна
16:00
Гранада Гранада
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Барселона Барселона
Сельта
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Эйбар Эйбар
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Кёльн Кёльн
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Саутгемптон
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Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
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Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

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Штутгарт
Штутгарт
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Майнц Майнц
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Эйбар
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16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Леванте Леванте
Валенсия
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20:30
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
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17:30
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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
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Эвертон
Эвертон
15:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

ЦСКА проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге 

RT на русском 7 часов назад
ЦСКА проиграл «Фенербахче» в баскетбольной Евролиге
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 89:83 в пользу гостей.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. По 12 очков в активе Дэниела Хэкетта, Янниса Стрельниекса и Николы Милутинова.
В составе «Фенербахче» 24 очка набрал Ян Веселы. Ещё 22 очка команде принёс экс-игрок ЦСКА Нандо де Коло. Джарелл Эдди записал в свой актив 17 очков.
Следующим соперником ЦСКА станет немецкая «Альба». Матч пройдёт 27 января в Берлине.
Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Панатинаикосу» в матче баскетбольной Евролиги.
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