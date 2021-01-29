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Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком сезона НБА 

Спорт РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом
Фото: Reuters
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков нынешнего сезона НБА по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
Джеймс за сезон-2020/21 должен заработать 95,4 миллиона долларов, из которых 31,4 миллиона — это зарплата игрока, еще 64 миллиона — доходы от спонсорских контрактов и других проектов.
Второе место занял защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри — 74,4 млн (34,4 млн зарплата + 40 млн другие доходы). На третьей строчке расположился форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрэнт — 65,2 млн (31,2+34).
Единственным европейцем в рейтинге стал греческий форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо — 49 млн (22+27), расположившийся на шестой строчке.
Также в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА вошли:
4. Расселл Уэстбрук ("Вашингтон", 58,1 млн),
5. Джеймс Харден ("Бруклин", 50 млн),
7. Клэй Томпсон ("Голден Стэйт", 43,3 млн),
8. Кайри Ирвинг ("Бруклин", 43 млн),
9. Крис Пол ("Финикс", 40,1 млн),
10. Дэмиан Лиллард ("Портленд", 39 млн).
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Комментарии
Баскетбол , Яннис Адетокунбо , Джеймс Леброн , Крис Пол , Расселл Уэстбрук , Клэй Томпсон , Дэмиан Лиллард , Джеймс Харден , Forbes
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