Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков нынешнего сезона НБА по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Джеймс за сезон-2020/21 должен заработать 95,4 миллиона долларов, из которых 31,4 миллиона — это зарплата игрока, еще 64 миллиона — доходы от спонсорских контрактов и других проектов.

Второе место занял защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри — 74,4 млн (34,4 млн зарплата + 40 млн другие доходы). На третьей строчке расположился форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрэнт — 65,2 млн (31,2+34).

Единственным европейцем в рейтинге стал греческий форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо — 49 млн (22+27), расположившийся на шестой строчке.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА вошли:

8. Кайри Ирвинг ("Бруклин", 43 млн),