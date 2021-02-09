Причиной крушения вертолета Брайанта назвали дезориентацию

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) назвал причину крушения вертолета с экс-звездой НБА Коби Брайантом на борту. 26 января 2020 года частный вертолет с Брайантом на борту разбился в горах к западу от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была дочь Брайанта Джианна.

В NTSB уверены, что пилот вертолета был дезориентирован, когда полетел сквозь облака и нарушил федеральные стандарты. Роберт Сумвальт, председатель Национального совета по безопасности на транспорте США, заявил, что пилот Ара Зобаян летал по правилам визуального полета, а это означало, что ему нужно было видеть, куда он направляется, чтобы ориентироваться в пространстве. Зобаян пытался резко набрать высоту и прорваться сквозь облака, когда вертолет Sikorsky S-76 резко накренился и врезался в холмы.