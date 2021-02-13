Бывший баскетболист совершил убийство и попал на видео 

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Бывший баскетболист, американец Логан Келли, выступавший за команду Университета Монтевалло, арестован в Мексике. Об этом сообщает TMZ.

26-летний экс-спортсмен совершил убийство в стрип-баре Тихуаны. Нападение Келли на девушку попало на видео. Полиции удалось идентифицировать жертву. Ею стала 19-летняя Аталия Монтойя Ромеро. Подозреваемый совершил нападение со спины, нанеся удар ножом в шею. Девушка скончалась на месте. Сотрудники правопорядка также обнаружили орудие преступления.

Как сообщает TMZ, редакция получила доступ к видеоролику, снятом с камеры наблюдения. Однако журналисты решили ее не публиковать.

В сезоне-2012/2013 Келли защищал цвета команды Ратгерского университета. Там он провел всего три игры. В составе команды Монтевалло американец принял участие в 20 матчах сезона-2015/2016.