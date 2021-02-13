Бывший баскетболист совершил убийство и попал на видео 

Матч-центр
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Матч-центр
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
1 1
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
2 2
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
16:00
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
20:30
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
15:30
Байер Байер
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Бывший баскетболист совершил убийство и попал на видео 

Lenta.ru 18 часов назад
Бывший баскетболист совершил убийство и попал на видео
Фото: Facebook-аккаунт Логана Келли
Бывший баскетболист, американец Логан Келли, выступавший за команду Университета Монтевалло, арестован в Мексике. Об этом сообщает TMZ.
26-летний экс-спортсмен совершил убийство в стрип-баре Тихуаны. Нападение Келли на девушку попало на видео. Полиции удалось идентифицировать жертву. Ею стала 19-летняя Аталия Монтойя Ромеро. Подозреваемый совершил нападение со спины, нанеся удар ножом в шею. Девушка скончалась на месте. Сотрудники правопорядка также обнаружили орудие преступления.
Как сообщает TMZ, редакция получила доступ к видеоролику, снятом с камеры наблюдения. Однако журналисты решили ее не публиковать.
В сезоне-2012/2013 Келли защищал цвета команды Ратгерского университета. Там он провел всего три игры. В составе команды Монтевалло американец принял участие в 20 матчах сезона-2015/2016.
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