Жота Куспинера стал новым главным тренером «Эстудиантеса» 

Испанский «Эстудиантес» объявил о назначении Жоты Куспинеры новым главным тренером команды.
Прошлый тренер Хавьер Замора был уволен из-за неудовлетворительных результатов мадридского клуба — «Эстудиантес» находится на 16-м месте в лиге ACB с 5 победами в 19 матчах.
Прошлым клубом 50-летнего Куспинеры была испанская «Фуэнлабрада». Он был уволен из команды в январе 2020 года, проработав 11 месяцев. Также Куспинера ранее возглавлял «Сарагосу» и являлся ассистентом главного тренера в «Реале» с 2009 по 2014 годы.