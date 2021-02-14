Жота Куспинера стал новым главным тренером «Эстудиантеса» 

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Испанский «Эстудиантес» объявил о назначении Жоты Куспинеры новым главным тренером команды.

Прошлый тренер Хавьер Замора был уволен из-за неудовлетворительных результатов мадридского клуба — «Эстудиантес» находится на 16-м месте в лиге ACB с 5 победами в 19 матчах.