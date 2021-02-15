Датский защитник Лундберг стал игроком ЦСКА 

ЦСКА объявил о заключении контракта с защитником «Зелены-Гуры» Габриэля Иффе Лундберга. Соглашение действует до окончания нынешнего сезона.

26-летний датчанин набирает в среднем 20,4 очка, делает 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата.

«Мы твердо верили, что нам нужно укрепить позицию защитника, и Иффе с его талантом и опытом участия в международных соревнованиях для этой цели подходит идеально. Он уже доказал свое желание и готовность выложиться полностью, оказавшись в другой ситуации, выступая за клуб, который ставит перед собой большие цели и руководствуется другими ожиданиями. Мы приветствуем Иффе и желаем ему всего наилучшего в нашем клубе», — цитирует официальный сайт ЦСКА главного тренера команды Димитриса Итудиса

«Прежде всего, хочу поблагодарить «Зелену-Гуру» за возможность приехать и сыграть за команду. Определенно, это было самое большое удовольствие, которое я когда-либо испытывал в своей баскетбольной жизни. Дружба, дух товарищества и радость, которые мы разделяли здесь, никогда не будут забыты. В то же время я очень рад сыграть за ЦСКА, уверен, что это будет весело. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде, когда познакомлюсь с ребятами, и мы начнем играть в Евролиге», — сказал Лундберг.

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