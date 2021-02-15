Датский баскетболист Лундберг подписал контракт с ЦСКА 

Датский баскетболист Габриэль Лундберг перешел из польской "Зелены-Гуры" в российский ЦСКА . Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 26-летним игроком подписано до конца текущего сезона. Лундберг является первым представителем Дании в ЦСКА за всю историю клуба.

Лундберг выступал за "Зелену-Гуру" с 2020 года. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 18 матчей, набирая в среднем за игру 20,4 очка, 3,8 подбора, 5,4 передачи. В декабре 2020 года он признавался лучшим игроком месяца лиги.

Лундберг является лидером сборной Дании. За два последних матча в квалификации к чемпионату Европы 2022 года он набрал в сумме 66 очков в играх против команд Литвы (28) и Чехии (38), что помогло датчанам победить в обеих встречах.