«Зенит» крупно уступил «Валенсии» в Евролиге 

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«Зенит» потерпел поражение от «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, состоявшаяся 25 февраля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 91:62 в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком матча стал Боян Дубилевич, принесший «Валенсии» 19 очков. У «Зенита» больше всех набрал форвард Алекс Пойтресс — 12 очков.

«Зенит» прервал серию из двух побед подряд и идет 5-м в турнирной таблице. «Валенсия» победила в третий раз кряду и занимает 10-ю позицию.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29)