Баскетболисты ЦСКА потерпели самое крупное поражение с 2001 года 

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Московский ЦСКА уступил стамбульскому клубу "Анадолу Эфес" со счетом 70:100 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Это поражение стало крупнейшим для ЦСКА с 6 мая 2001 года, тогда московский клуб проиграл казанскому УНИКСу в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 77:113.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав в 27 матчах 18 побед. "Анадолу Эфес" с 17 победами в 26 встречах идет третьим.

В следующем матче Евролиги ЦСКА 11 марта примет "Милан".