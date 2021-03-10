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ЦСКА потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге

ТАССиещё 2
10 марта 2021
Баскетболисты российского ЦСКА на своей площадке проиграли итальянскому "Милану" со счетом 76:84 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 4 297 зрителей.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Евролиге
Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKYEPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Самым результативным игроком стал защитник гостей Кевин Пантер, на счету которого 32 очка. У армейцев больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс (21).
ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Евролиге, в предыдущем матче армейцы проиграли турецкому "Анадолу Эфес" со счетом 70:100. Всего в последних семи домашних матчах во всех турнирах команда Димитриса Итудиса проиграла шесть раз.
Армейцы в таблице Евролиги занимают 3-е место с 18 победами в 28 матчах. "Милан" идет вторым с 19 победами в 29 встречах.
В следующем матче турнира ЦСКА 18 марта сыграет на выезде с испанским "Реалом". Перед этим команда примет в Единой лиге ВТБ 15 марта подмосковные "Химки". "Милан" 19 марта примет лидера Евролиги испанскую "Барселону".
Баскетбол,Димитрис Итудис,Майк Джеймс,ЦСКА,Реал,
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