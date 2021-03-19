ЦСКА обыграл «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА на выезде победили мадридский "Реал" в матче 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22). В составе армейцев самым результативным стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка. У "сливочных" дабл-дабл сделал Уолтер Таварес (12 очков, 13 подборов), его партнер по команде Трей Томпкинс записал в свой актив 20 очков.
ЦСКА, одержавший 19 побед при 10 поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице. "Реал" (17 побед, 13 поражений) идет на седьмой строчке. В следующем матче московский клуб примет сербскую "Црвену Звезду" 25 марта.
Другие результаты матчей Евролиги:
"Фенербахче" (Турция) — "Жальгирис" (Литва) — 84:61,
"Альба" (Германия) — "Олимпиакос" (Греция) — 80:84.