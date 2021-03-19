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«Химки» потерпели 26-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Валенсии»

RT на русскомиещё 2
6 часов назад
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели 26-е поражение в сезоне Евролиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в подмосковных Мытищах, завершилась со счётом 77:68 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Химок» стал Джордан Мики, набравший 20 очков. Ещё 16 очков команде принёс Сергей Карасёв. Эрик Макколум набрал десять очков.
В составе «Валенсии» 18 очков набрал Деррик Уильямс. 12 очков на счету Майка Тоби. Клемен Препелич и Никола Калинич набрали по десять очков.
Следующим соперником «Химок», потерпевших 26-е поражение в сезоне всего при трёх победах, станет петербургский «Зенит». Игра состоится 26 марта в Мытищах.
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