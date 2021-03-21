«Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая», — признался спортсмен.
«Как ударил машину ногой — не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте», — вспомнил Шабалкин.
«Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Я уже начал думать: "Ну все, сейчас приедем". Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть», — заключил баскетболист.