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Источник назвал сроки восстановления после травмы звезды НБА Джеймса

RT на русскомиещё 7
21 марта 2021
Стали известны сроки восстановления форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Леброн Джеймс выбыл из-за травмы на три-четыре недели
Фото: ReutersReuters
Как сообщает The Athletic, 36-летний американец пропустит три-четыре недели из-за растяжения связок голеностопа, полученного в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» (94:99).
В текущем сезоне НБА Джеймс провёл 41 матч, набирая в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи за игру.
Ранее баскетболист «Лейкерс» Джеймс прокомментировал свою травму в матче с «Атлантой».
Баскетбол,Джеймс Леброн,
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