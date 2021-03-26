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Алексей Швед сегодня сыграет за «Химки» впервые за три недели

Sports.ruиещё 4
2 часа назад
32-летний баскетболист не играл с 5 марта, Алексей пропустил два матча Евролиги и три встречи в Единой лиге ВТБ.
Алексей Швед сыграет за «Химки» впервые за три недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Швед лидирует в Евролиге по передачам (8,1 за игру) и занимает второе место по очкам (19,2 за матч).
«Химки» досрочно заняли последнее 18-е место в сезоне Евролиги. Клуб победил лишь в 3 матчах из 29.
Баскетбол,Алексей Швед,
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