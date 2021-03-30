ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге

В Санкт-Петербурге состоялся матч 32-го тура баскетбольной Евролиги, в котором ЦСКА
в гостях победил «Зенит»
.
Фото: vk.com/cskabasketvk.com/cskabasket
Армейцы обыграли петербургский клуб со счетом 86:74 (22:18; 26:24; 15:15; 23:17).
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон
, набравший 24 очка. Среди армейцев наибольшее количество очков на счету центрового Йоханнеса Фойгтманна
(21).
Благодаря этой победе ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги, оторвавшись за 3 игры до окончания регулярного чемпионата на 8 очков от идущей на 8-м месте «Басконии».
ЦСКА набрал за 31 матч 42 очка и с этим показателем занимает 2-е место в турнирной таблице Евролиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Зенит», в активе которого 34 очка после 31 матча, находится на 9-й позиции.
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 74:86 (18:22; 24:26; 15:15; 17:23)