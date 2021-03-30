ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге

Благодаря этой победе ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги, оторвавшись за 3 игры до окончания регулярного чемпионата на 8 очков от идущей на 8-м месте «Басконии».

ЦСКА набрал за 31 матч 42 очка и с этим показателем занимает 2-е место в турнирной таблице Евролиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Зенит», в активе которого 34 очка после 31 матча, находится на 9-й позиции.