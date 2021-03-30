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ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в плей-офф Евролиги

Sport24иещё 10
14 часов назад
В Санкт-Петербурге состоялся матч 32-го тура баскетбольной Евролиги, в котором ЦСКА в гостях победил «Зенит».
ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге
Фото: vk.com/cskabasketvk.com/cskabasket
Армейцы обыграли петербургский клуб со счетом 86:74 (22:18; 26:24; 15:15; 23:17).
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон, набравший 24 очка. Среди армейцев наибольшее количество очков на счету центрового Йоханнеса Фойгтманна (21).
Благодаря этой победе ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф Евролиги, оторвавшись за 3 игры до окончания регулярного чемпионата на 8 очков от идущей на 8-м месте «Басконии».
ЦСКА набрал за 31 матч 42 очка и с этим показателем занимает 2-е место в турнирной таблице Евролиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Зенит», в активе которого 34 очка после 31 матча, находится на 9-й позиции.
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 74:86 (18:22; 24:26; 15:15; 17:23)
Баскетбол,Йоханнес Фойгтманн,Билли Бэрон,ЦСКА,Зенит,
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