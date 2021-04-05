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«Оклахома» отчислила форварда Джастина Джексона

Спорт-Экспрессиещё 1
6 часов назад
«Оклахома» отчислила легкого форварда Джастина Джексона, сообщает ESPN 5 апреля.
«Оклахома» отчислила форварда Джастина Джексона
Фото: ReutersReuters
Джексон в нынешнем сезоне принял участие в 33 матчах за «Тандер», набирая 7,2 очка, 2,2 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.
Джексон — 15-й номер драфта-2017. Он стал игроком «Оклахомы» 27 ноября в результате 3-стороннего обмена.
Баскетбол,Джастин Джексон,Тандер,
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