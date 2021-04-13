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39-летний Джо Джонсон может вернуться в НБА

Sports.ru
18 часов назад
39-летний атакующий защитник Джо Джонсон продолжает попытки возобновить карьеру в НБА.
39-летний Джо Джонсон может вернуться в НБА
Фото: Sports.ruSports.ru
Семикратный участник Матча всех звезд на этой неделе побывает на просмотре в «Милуоки», сообщает HoopsHype. У «Бакс» есть одно свободное место в составе.
Джонсон, который в последний раз играл в НБА в плей-офф 2018 года, в феврале выступал в составе сборной США в отборочных матчах Кубка Америки-2022.
Баскетбол,Джо Джонсон,
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