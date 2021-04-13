39-летний Джо Джонсон может вернуться в НБА

Семикратный участник Матча всех звезд на этой неделе побывает на просмотре в «Милуоки», сообщает HoopsHype. У «Бакс» есть одно свободное место в составе.

Джонсон, который в последний раз играл в НБА в плей-офф 2018 года, в феврале выступал в составе сборной США в отборочных матчах Кубка Америки-2022.