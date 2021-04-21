НБА и НХЛ выступили с заявлением о признании экс-полицейского виновным в убийстве Флойда

21 апреля бывший офицер полиции США Дерек Шовен был признан виновным по всем пунктам в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
. Приговор будет вынесен спустя несколько недель, самый тяжелый пункт обвинения – непредумышленное убийство. Преступление произошло в мае 2020 года и вызвало волну протестов против полицейского произвола не только в США, но и в некоторых странах Европы. Сотрудник правоохранительных органов
был уволен вскоре после совершенного. Приговор Шовену не оставил равнодушным и спортивный мир, куда также после смерти Флойда пришел лозунг "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"). Исполнительный директор профсоюза игроков Мишель Робертс и комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер
выпустили совместное заявление, в котором указали, что убийство Флойда стало кульминационным моментом для взглядов на расу и справедливость в США. "Мы также признаем, что нам предстоит проделать большую работу. НБА и профсоюз игроков вместе с нашей недавно сформированной Коалицией социальной справедливости удвоят свою деятельность, направленную на существенные изменения в сферах уголовного правосудия и полиции", - указано в заявлении. Не остались в стороне и сами игроки НБА, которые высказывались в Twitter. Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
отреагировал на приговор одним словом: "ответственность", защитник Мэджик Джонсон
выразил удовлетворение тем, что справедливость восторжествовала. "Справедливость и ответственность! Никогда не думал, что это увижу. Еще многое предстоит сделать, но это отличное начало работы над реформой, которая необходима этой стране!" – написал также центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс. Профессиональная футбольная лига (МЛС) в своем сообщении отметила, что клубы и игроки будут продолжать принимать различные меры для того, чтобы продвигать равенство и мир. "МЛС едина в безоговорочном осуждении насилия, дискриминации и ненависти во всех деструктивных формах и выражает солидарность с семьей Джорджа Флойда, его друзьями, сообществом темнокожих и людям, поддерживающим его. Хотя вердикт суда не может излечить неописуемую боль от того, что жизнь человека жестоко забрали, он показывает, что жизнь Джорджа Флойда священна, а жизни темнокожих имеют значение", - указано в заявлении. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в своем пресс-релизе подчеркнула, что продолжает активную борьбу с любым неравенством, и предложила всем неравнодушным присоединиться. Стоит отметить, что в конце 2020 года НХЛ в сотрудничестве с Ассоциацией игроков объявила об инициативах по борьбе с расизмом. "Мы по-прежнему привержены активному участию в движении за равенство и приглашаем наших фанатов присоединиться к нам в поддержке систематических изменений", - указано в сообщении. Следом за Лигой заявления выпустили "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Миннесота Уайлд". Обращения обоих клубов свелись к единому – команды продолжают поддерживать любую борьбу с расизмом и неравенством, а каждый человек несет ответственность за будущее. "Хотя приговор и знаменует конец судебного разбирательства, выводы должны быть сделаны. "Миннесота" к изменению социума путем становления безопасной и дружелюбной среды существования для всех. Мы все несем ответственность за будущее, и от каждого из нас зависит исцеление и единство", — сообщается в заявлении "Уайлд". "Мы в Madison Square Garden остаемся привержены развитию общества, свободного от расизма, фанатизма, насилия и ненависти, посредством своих действий и силы нашего сообщества", - подчеркивают в "Рейнджерс". При этом не обошлось и без скандалов. Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Лас-Вегас" опубликовал в своем Twitter пост, который вызвал весьма неоднозначную реакцию американского общества. "Я могу дышать. 20 апреля 2021 года", – написали "Рэйдерс". Однако многие пользователи социальной сети сочли, что подобные заявления являются неуважением к семье погибшего Флойда, и потребовали удалить твит. Однако владелец клуба Марк Дэвис
в скором времени выступил с заявлением и отметил, что эта запись была его личной идеей, а удалять он ее не будет принципиально. Согласно его словам, это было опубликовано именно в поддержку пострадавшей семьи и является отсылкой к их словам, произнесенным, когда бывший полицейский был признан виновным: "Сегодня мы снова все можем дышать". Однако такое объяснение не устроило именитого защитника "Вашингтона" Брэдли Била
, который в своем Twitter написал, что "Лас-Вегасу" "нужно надрать задницы" за такое. Примечательно, что его пост набрал уже 24,7 тысячи лайков и 3,3 тысячи репостов.