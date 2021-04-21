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ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первой игре серии плей-офф Евролиги

Sport24иещё 7
21 апреля 2021
ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче четвертьфинала Евролиги. Встреча завершилась со счетом 92:76 в пользу российского клуба.
ЦСКА крупно обыграл «Фенербахче» в Евролиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В составе победителей 20 очков набрал Уилл Клайберн, у «Фенербахче» 27 очков на счету экс-армейца Нандо Де Коло.
ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0.
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10)
Баскетбол,Уилл Клайберн,ЦСКА,
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