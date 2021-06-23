Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Российские баскетболистки проиграли сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы

ТАССиещё 2
9 часов назад
Женская сборная России по баскетболу со счетом 83:85 проиграла команде Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла во французском Страсбурге.
Российские баскетболистки проиграли в четвертьфинале ЧЕ
Фото: © EPA-EFE/SASCHA STEINBACH© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
В полуфинале бельгийки встретятся с победителем матч между сборными Сербии и Испании. Полуфинальная встреча состоится 26 июня в Валенсии.
По итогам группового этапа российские баскетболистки заняли третье место в группе C, победив команды Чехии (73:69) и Хорватии (73:62), а также потерпев поражение от сборной Франции (59:85). В 1/8 финала сборная России обыграла команду Словении (93:75).
Чемпионат Европы во Франции и Испании завершится 27 июня.
Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.
Баскетбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители