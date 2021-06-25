"Клипперс" сократили отставание в серии с "Финиксом"

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Финикса". Четвертый матч пройдет 27 июня в Лос-Анджелесе.

В другом полуфинале встречаются "Милуоки" и "Атланта", которая ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 26 июня в Милуоки.