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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Клипперс" сократили отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Финиксом"

ТАСС
18 часов назад
"Лос-Анджелес Клипперс" дома со счетом 106:92 победил "Финикс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Клипперс" сократили отставание в серии с "Финиксом"
Фото: EPAEPA
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Клипперс" Пол Джордж, на счету которого 27 очков и 16 подборов. Дабл-даблы оформили его одноклубник Ивица Зубац (15 очков + 16 подборов) и разыгрывающий "Финикса" Крис Пол (15 очков + 12 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Финикса". Четвертый матч пройдет 27 июня в Лос-Анджелесе.
По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.
В другом полуфинале встречаются "Милуоки" и "Атланта", которая ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 26 июня в Милуоки.
Баскетбол,Пол Джордж,Крис Пол,
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