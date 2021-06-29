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Чемпионат Европы по футболу 2020

Скотти Пиппен обвинил Майкла Джордана в эгоизме

Чемпионат.comиещё 1
2 часа назад
Бывшая звезда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился воспоминаниями от совместной игры с легендой НБА Майклом Джорданом. Пиппен признал, что Джордан поступил эгоистично, решив перебраться в бейсбол. В 1993 году Майкл перешёл из баскетбола в бейсбол, но в этом виде спорта выступал недолго.
Скотти Пиппен обвинил Майкла Джордана в эгоизме
Фото: ReutersReuters
«Да, это было большое решение, но эгоистичное. Впрочем, таким был Майкл Джордан. Этот парень считал, что может делать всё сам», — сказал Пиппен в эфире The Dan Patrick Show.
Ранее Пиппен признался, что у него никогда не было дружеских отношений с Джорданом за пределом площадки. При этом Скотти подчеркнул, что у них были безупречные взаимоотношения в команде.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
Баскетбол,Скотти Пиппен,Майкл Джордан,
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