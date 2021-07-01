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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио

Чемпионат.comиещё 1
1 июля 2021
Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне со счётом 67:69 проиграли национальной команде Германии и лишились шансов отобраться на Олимпийские игры в Токио (Япония).
Сборная России по баскетболу пропустит Олимпиаду
Фото: ТАССТАСС
Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной России, забросившей больше соперников на два очка — 17:15. Вторая десятиминутка проходила также в равной борьбе и тоже закончилась с небольшим превосходством россиян — 18:17.
Не поменялся характер матча и в третьей четверти, однако, счёт по её итогам уже был ничейным — 18:18. Заключительный отрезок игры оказался определяющим. Долгое время команды попеременно выходили вперёд, однако концовка осталась за немецкими баскетболистами — 14:19.
Баскетбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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