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Чемпионат Европы по футболу 2020

Андрей Кириленко: «Пришла пора для полной перезагрузки сборной России»

Sports.ruиещё 2
2 июля 2021
Президент РФБ Андрей Кириленко объявил, что сборной России предстоит пережить существенное изменение состава.
Андрей Кириленко: «Пришла пора для полной перезагрузки сборной России»
Фото: Sports.ruSports.ru
«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться. Еще три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придется встретиться. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. В сборной остается все меньше игроков, которые были в «медальных» командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде.
На чемпионате Европы-2017 мы собрали всех сильнейших – и в результате боролись за медали. Два года назад, когда это поколение было в расцвете, мы надеялись увидеть его полную силу на Кубке мира. Не увидели – перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков из-за травм. Но что есть, то есть, и на сегодняшний день в национальную команду приезжают лучшие из тех, кто способен ей помочь. Хочется сказать спасибо Сергею Базаревичу за этот четырехлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава. Не показали мы себя только в олимпийской квалификации – это самый неудачный турнир, который я видел», – заявил Кириленко.
В рамках олимпийского отбора в хорватском Сплите россияне проиграли Мексике и Германии, заняв последнее место в группе.
Баскетбол,Сергей Базаревич,Андрей Кириленко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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