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Чемпионат Европы по футболу 2020

Зеленский предложил Литве совместно организовать чемпионат Европы по баскетболу

ТАССиещё 5
4 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве совместно организовать чемпионат Европы по баскетболу. Об этом он заявил в среду в Вильнюсе, выступая на международной конференции по вопросам реформ на Украине.
Зеленский предложил Литве совместно организовать чемпионат Европы по баскетболу
Фото: © Ирина Яковлева/ТАСС© Ирина Яковлева/ТАСС
"Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу, - сказал Зеленский. - Эта инициатива будет хорошим примером, как вместе проводить такие события мирового масштаба".
Он отметил, что "баскетбол в Литве - это вторая религия и национальный вид спорта", а также рассказал о популярности баскетбола на Украине. Зеленский с сожалением отметил, что чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться на Украине в 2015 году, под него были построены объекты инфраструктуры, но он был отменен "из-за объективных обстоятельств".
Украина отказалась проводить чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году в связи с нестабильной обстановкой в стране. Турнир планировалось провести в шести городах: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске и Харькове.
Литва принимала чемпионат Европы 2011 года. В 2022 году турнир, который был перенесен на год из-за пандемии, состоится в Германии, Чехии, Грузии и Италии.
Баскетбол,Владимир Зеленский,
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