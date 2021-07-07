Президент Украины Владимир Зеленский предложил Литве совместно организовать чемпионат Европы по баскетболу. Об этом он заявил в среду в Вильнюсе, выступая на международной конференции по вопросам реформ на Украине.

Фото: © Ирина Яковлева/ТАСС © Ирина Яковлева/ТАСС

"Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу, - сказал Зеленский. - Эта инициатива будет хорошим примером, как вместе проводить такие события мирового масштаба".

Он отметил, что "баскетбол в Литве - это вторая религия и национальный вид спорта", а также рассказал о популярности баскетбола на Украине. Зеленский с сожалением отметил, что чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться на Украине в 2015 году, под него были построены объекты инфраструктуры, но он был отменен "из-за объективных обстоятельств".

Украина отказалась проводить чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году в связи с нестабильной обстановкой в стране. Турнир планировалось провести в шести городах: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске и Харькове.