Сборная США по баскетболу обыграла команду Испании

Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Испании со счетом 83:76 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Фото: © AP Photo/John Locher © AP Photo/John Locher

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанской команды Рики Рубио, в его активе 23 очка. У американцев больше всех очков набрал разыгрывающий Дамиан Лиллард - 19. Для обеих сборных этот матч стал последним перед Олимпиадой.

В предыдущих товарищеских встречах сборная США уступила командам Нигерии (87:90) и Австралии (83:91) и обыграла команду Аргентины (108:80). Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Сборная Испании трижды выигрывала серебро Олимпиад, один раз становилась бронзовым призером Игр.