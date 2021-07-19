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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная США по баскетболу обыграла команду Испании в последнем матче перед Олимпиадой

ТАССиещё 1
1 час назад
Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Испании со счетом 83:76 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Сборная США по баскетболу обыграла команду Испании
Фото: © AP Photo/John Locher© AP Photo/John Locher
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий испанской команды Рики Рубио, в его активе 23 очка. У американцев больше всех очков набрал разыгрывающий Дамиан Лиллард - 19. Для обеих сборных этот матч стал последним перед Олимпиадой.
В предыдущих товарищеских встречах сборная США уступила командам Нигерии (87:90) и Австралии (83:91) и обыграла команду Аргентины (108:80). Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Сборная Испании трижды выигрывала серебро Олимпиад, один раз становилась бронзовым призером Игр.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США будет выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии, испанцы попали в квартет С, где встретятся с японцами, аргентинцами и словенцами.
Баскетбол,
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