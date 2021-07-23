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Олимпиада-2020

Не спортом единым. В мире появился первый баскетболист-миллиардер

Секрет Фирмыиещё 1
59 минут назад

Американский нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, чьё состояние превысило $1 млрд. За свою карьеру он дважды становился чемпионом Олимпийских игр и не раз получал от НБА многомиллионные гонорары. Но куда больше знаменитому чернокожему спортсмену принесли рекламные контракты.

В мире появился первый баскетболист-миллиардер
Фото: ReutersReuters

О первом миллиардере, сколотившем своё состояние на баскетболе, сообщил спортивный портал Sportico. Издание подсчитало, что за свою игровую карьеру Джеймс получил в НБА зарплату в размере $330 млн. Ещё $700 млн он заработал на рекламных контрактах и сотрудничестве со спонсорами.

Леброн Джеймс стал первым баскетболистом, но далеко не первым спортсменом в мировом рейтинге миллиардеров. Кроме него $1 млрд уже заработали:

Все они продолжают спортивную карьеру. Не стал исключением и Джеймс, начавший профессионально играть в баскетбол сразу после школы в 2003 году. С того времени он сменил несколько клубов и уже 4 раза становился чемпионом НБА. Также он дважды принёс США победу на Олимпийских играх.

По мнению журналистов Sportico, в обозримом будущем стоит ожидать и других миллиардеров-баскетболистов. Это произойдёт из-за роста зарплат в НБА. Лига открывает неплохие перспективы перед новым поколением игроков.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Роджер Федерер,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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