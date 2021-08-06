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Олимпиада-2020

Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад

Женская сборная Японии по баскетболу обыграла национальную команду Франции в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Француженки хорошо начали матч, создав в первой четверти комфортное преимущество в восемь очков, однако уже во втором игровом отрезке японкам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:34 в пользу сборной Японии.

Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе
Фото: ReutersReuters

В третьей четверти хозяйки соревнований вновь оказались сильнее, увеличив отрыв до 18 очков к заключительному игровому отрезку. Отыграться в заключительной четверти сборной Франции так и не удалось. Итоговый счёт встречи — 87:71 в пользу сборной Японии.

В финале олимпийского турнира японки сыграют со сборной США. Француженки в матче за третье место встретятся со сборной Сербии.

Баскетбол,
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