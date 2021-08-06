Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе

Женская сборная Японии по баскетболу обыграла национальную команду Франции в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Француженки хорошо начали матч, создав в первой четверти комфортное преимущество в восемь очков, однако уже во втором игровом отрезке японкам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:34 в пользу сборной Японии.