Леброн Джеймс перестал считаться однозначно лучшим игроком НБА

Леброн ещё несколько лет сможет показывать достойную игру на площадке, но однозначно лучшим в НБА уже считаться не будет.

В августе ESPN опросил десять анонимных скаутов и менеджеров, работающих в клубах НБА, чтобы выяснить, кого они считают сильнейшим игроком в преддверии сезона-2020/2021. По итогам голосования это звание разделили Яннис Адетокунбо и Кевин Дюрант (по 5 голосов). А вот звёздный лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не получил ни одного голоса. Однако самому Леброну к подобному не привыкать. Форвард поиронизировал над результатами опроса в «Твиттере» и, по его словам, лишь получил дополнительную мотивацию перед 19-м сезоном в своей карьере.

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Результаты опроса, на самом деле, вряд ли покажутся кому-то удивительными. Яннис своей выдающейся игрой привёл «Милуоки» к первому за 50 лет чемпионству и стал MVP финальной серии. «Бруклин» Дюранта был менее успешен, но даже в отсутствие Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена Кевин показал не менее впечатляющее выступление. К тому же, он стал главной звездой сборной США на победной Олимпиаде в Токио. Что касается Леброна, для него концовка сезона была смазана получением травмы, да и «Лейкерс» в итоге не сумели пробиться дальше первого раунда плей-офф.

Несмотря на это, несколько участников опроса всё же хотели отдать голос именно за Джеймса, но в итоге передумали. И поводом послужила комбинация двух причин – возраст (Леброну скоро 37) и череда травм, из-за которых он пропустил немало времени за последние три сезона.

Реакция самого Леброна не заставила себя долго ждать.

«Спасибо! Как будто мне больше не нужно мотивации», — написал игрок в «Твиттере».

В конце сообщения Леброн поставил хештег #WashedKing («Выдохшийся король»), который, по его словам, использует в качестве мотивации. Изначально эта фраза принадлежала его напарнику по «Лейкерс» Энтони Дэвису. Именно так одноклубник в шутку назвал Леброна после матча с «Чикаго Буллз» в ноябре 2019 года. В той встрече Джеймс стал первым за 32 года игроком франшизы, оформившим три трипл-дабла подряд. Он также опередил Джейсона Кидда и стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, которому подобное удалось. До 35-го дня рождения Короля оставалось чуть меньше двух месяцев. В тот же день он впервые использовал этот тег в «Твиттере», сделав репост публикации о его достижении из аккаунта «Лейкерс». Так Леброн ответил хейтерам, на тот момент уже похоронившим его карьеру после пропущенной из-за травмы концовки сезона-2018/2019.

В преддверии сезона-2019/2020 Леброн оказался в аналогичной ситуации с опросом от ESPN – он не получил ни одного из 20 возможных голосов. Перед стартом розыгрыша лучшим игроком был признан Кавай Леонард, которому отдали предпочтение 12 человек. 6 голосов получил Яннис Адетокунбо, ещё 2 – Джеймс Харден. Но что было потом, мы все помним. Обновлённый состав «Лейкерс» во главе с Леброном и Дэвисом выдаёт лучший старт в истории франшизы, впервые за 10 лет становится победителем Западной конференции, после чего выходит в финал, где обыгрывает «Майами Хит». В плей-офф Джеймс рвал и метал, ставя исторические рекорды один за другим, а по итогам финальной серии в четвёртый раз в карьере получил награду MVP.

Само собой, Джеймс не молодеет, и 37 лет – это приличный возраст. Проблемы со здоровьем уверенности не добавляют, и опасения по поводу его выступления в предстоящем сезоне вполне оправданы. Однако разговоры о его возрасте и травмах продолжаются уже не первый год. Конечно, рано или поздно Леброн закончит с баскетболом, но пока он продолжает доказывать свою ценность на площадке. Возможно, в следующем сезоне переход Расселла Уэстбрука позволит снизить нагрузку на Джеймса, и он наконец-то вздохнёт спокойно. «Лейкерс», судя по всему, серьёзно настроены побороться за очередное чемпионство. И Леброн, несмотря ни на что, останется лидером команды и ещё попробует доказать, кто в этой лиге сильнейший.