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Стефен Карри установил феноменальный рекорд в истории НБА

Чемпионат.comиещё 2
22 минуты назад

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 50 очков (14/28 с игры, 9/19 из-за дуги), 10 передач и 7 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (127:113). 33-летний Карри стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, которому удалось покорить статистику 50+ очков и 10+ передач в матче НБА.

Стефен Карри установил феноменальный рекорд в истории НБА
Фото: ТАССТАСС

Разыгрывающий «Уорриорз» превзошёл легендарного Уилта Чемберлена, который был предыдущим рекордсменом. Кроме того, Стефен провёл 10-й матч за карьеру в лиге с результативностью 50 и более очков. В составе «Голден Стэйт» подобное удалось сделать только Рику Бэрри и Уилту Чемберлену.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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