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Никита Курбанов объявил о завершении карьеры в сборной России

Sports.ruиещё 2
1 час назад

Форвард ЦСКА Никита Курбанов объявил о завершении карьеры в сборной России.

Никита Курбанов объявил о завершении карьеры в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недели три назад пообщались с Зораном Лукичем. Честно сказал: было бы интересно с вами поработать, но чуть пораньше, в 30-32 года. Дело не в физических кондициях, они в порядке. Привлекает сам путь: отбор через Европу на мир, через мир на Олимпиаду, бодрая стимулирующая трехлетка. Если приезжать в сборную, то ради этих высот. Однако мне 35. Чувствую себя прекрасно, могу отыграть, к примеру, чемпионат Европы, но что будет дальше, через пару лет? Так и сказал Лукичу: вы начинаете цикл, создаете новую команду. Есть молодежь, с которой вы работали, которую можете сформировать под свою концепцию. Парни получат шанс раскрыться, а для меня настал едва ли не самый благоприятный момент уйти.

При всем уважении уже перелистнул эту страницу. Приезжать в 38 лет и подбадривать с лавки – значит занимать чье-то место. Передавать опыт? Но если сборная отберется на Олимпиаду, то у нее появился собственный опыт. Искренне желаю удачи тем, кто придет на смену, моя история со сборной закончена. Быть может, она могла быть ярче, а победы громче, но я делал что мог, работал на совесть. Пора сказать «стоп», – сказал Курбанов.

Последним крупным турниром в составе национальной команды стал для Курбанова чемпионат мира 2019 года в Китае.

В 2005 году в составе молодежной сборной России Никита выиграл чемпионат Европы и по его итогам был признан самым полезным игроком.

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