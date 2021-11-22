«Милан» подписал Томмазо Бальдассо

«Мы заполучили молодого игрока, за которым наблюдали некоторое время и знаем его возможности. К тому же, он играет на позиции разыгрывающего, где нам важно иметь альтернативу основным игрокам по причине плотного графика матчей», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.