«Милан» подписал Томмазо Бальдассо

Итальянский разыгрывающий Томмазо Бальдассо (23 года, 191 см) стал игроком «Милана».
По информации Basket News, контракт рассчитан на два года – до конца сезона-2022/23.
«Мы заполучили молодого игрока, за которым наблюдали некоторое время и знаем его возможности. К тому же, он играет на позиции разыгрывающего, где нам важно иметь альтернативу основным игрокам по причине плотного графика матчей», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.
Бальдассо перешел из «Фортитудо». В 8 матчах итальянского чемпионата в этом сезоне он набирал 5,8 очка и 1,6 передачи за игру.
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