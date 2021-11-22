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«Милан» подписал Томмазо Бальдассо

Sports.ru
1 час назад

Итальянский разыгрывающий Томмазо Бальдассо (23 года, 191 см) стал игроком «Милана».

«Милан» подписал Томмазо Бальдассо
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По информации Basket News, контракт рассчитан на два года – до конца сезона-2022/23.

«Мы заполучили молодого игрока, за которым наблюдали некоторое время и знаем его возможности. К тому же, он играет на позиции разыгрывающего, где нам важно иметь альтернативу основным игрокам по причине плотного графика матчей», – сказал генеральный менеджер «Милана» Христос Ставропулос.

Бальдассо перешел из «Фортитудо». В 8 матчах итальянского чемпионата в этом сезоне он набирал 5,8 очка и 1,6 передачи за игру.

«Зенит» победил «Милан» и показал, что готов выигрывать у европейских грандов

Баскетбол,Зенит,
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