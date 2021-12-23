«Зенит» обыграл «Маккаби» в Евролиге

"Зенит" одержал третью победу подряд в Евролиге и вышел на четвертое место в турнирной таблице, у петербургской команды 11 побед и шесть поражений. "Маккаби" потерпел седьмое поражение кряду и располагается на 12-й строчке, тель-авивская команда одержала семь побед при десяти поражениях. В следующем матче "Зенит" 30 декабря на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой", а "Маккаби" днем ранее в гостях встретится с "Монако".