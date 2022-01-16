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2 часа назад

Джеймс Харден установил антирекорд в истории НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден допустил больше всего промахов из-за трёхочковой линии. Больше него так часто при выполнении трёхочковых бросков не промахивался ни один игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщается на странице StatMuse в «Твиттере».

Джеймс Харден установил антирекорд в истории НБА
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В общей сложности Харден промахивался 4 457 раз. Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен, находящийся на втором месте по этому показателю, не попадал из-за трёхочковой дуги 4 456 раз. Бывший баскетболист НБА Джамал Кроуфорд с 4 158 промахами замыкает тройку.

Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

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