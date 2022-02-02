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1 час назад

Легенда НБА: Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»

Бывший баскетболист Чарльз Оукли считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уйдёт из команды, в случае, если почувствует, что «озёрники» больше не претендуют на чемпионство.

«Конечно же Леброн хочет выиграть ещё один титул до того, как завершит карьеру. Возможно, ему придется покинуть «Лейкерс», чтобы завоевать его. Я не знаю, будет ли это «Кливленд» или какая-то другая команда, но Леброн уже уходил дважды и уйдёт снова», — сказал Оукли в эфире SiriusXM NBA Radio.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» проведёт с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча запланирована на 3 февраля и начнётся в 06:30 мск.

Ранее Джеймс отреагировал на завершение карьеры Тома Брэди.

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