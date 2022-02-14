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Олимпиада-2022
1 час назад

Шакил О'Нил назвал MVP и чемпиона НБА в этом сезоне

Чемпионат.com

Знаменитый экс-центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил считает, что в нынешнем сезоне победу одержит «Голден Стэйт Уорриорз», а награду MVP получит центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Шакил О'Нил назвал MVP и чемпиона НБА в этом сезоне
Фото: ReutersReuters

«Если бы сезон закончился сейчас, то я выбрал бы Джоэла Эмбиида. Кто станет чемпионом? Мне кажется, это «Голден Стэйт», — сказал О'Нил.

После 57 игр регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 42 победы и 15 поражений.

В 44 матчах нынешнего сезона Эмбиид в среднем за игру набирает 29.5 очка, 11,1 подбора и 4,5 передачи.

Ранее О'Нил рассказал, что он завидует баскетболисту Майклу Джордану и игроку в американский футболу Тому Брэди.

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