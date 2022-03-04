Сербы поддержали российских баскетболистов перед матчем с Испанией

Болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена звезда» поддержали Россию на матче Евролиги. Согласно видео, опубликованному в Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье», на встрече с испанской «Басконией» они скандировали: «Русские и сербы — братья навсегда».
Акцию в поддержку организовали перед началом матча. Матч закончился победой «Црвены звезды» с итоговым счётом 86:83.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
Ранее генеральный директор крупнейшей фармацевтической компании Греции VIANEX SA Димитрис Яннакопулос обратился к президенту России Владимиру Путину и извинился за политику греческих властей касательно спецоперации РФ на Украине. Он призвал людей задуматься о настоящих причинах происходящего и заявил, что после того, как на Украине «покончат с неонацистами», Греция и Сербия выйдут из НАТО.