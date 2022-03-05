Олимпийскую чемпионку из США задержали в Шереметьево с наркотиками

Инцидент произошел в феврале, однако ФТС проинформировала о нем 5 марта. Баскетболистка, имя которой не уточняется, прибыла в Шереметьево рейсом из Нью-Йорка. Когда спортсменка проходила через зеленый коридор, служебная собака подала сигнал о возможном нахождении в ее вещах наркотиков. В ходе досмотра в ручной клади были обнаружены вейпы с залитым в них гашишным маслом (что подтвердила экспертиза).