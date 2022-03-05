Олимпийскую чемпионку из США задержали в Шереметьево с наркотиками

Таможенники задержали в московском аэропорту Шереметьево двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США по баскетболу. Спортсменка пыталась провезти в Россию гашишное масло, сообщает на своем сайте Федеральная таможенная служба (ФТС).
Инцидент произошел в феврале, однако ФТС проинформировала о нем 5 марта. Баскетболистка, имя которой не уточняется, прибыла в Шереметьево рейсом из Нью-Йорка. Когда спортсменка проходила через зеленый коридор, служебная собака подала сигнал о возможном нахождении в ее вещах наркотиков. В ходе досмотра в ручной клади были обнаружены вейпы с залитым в них гашишным маслом (что подтвердила экспертиза).
В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Спортсменка заключена под стражу.
Арестованная является членом национальной баскетбольной ассоциации США.