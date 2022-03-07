Баскетболист Шенгелия расторг контракт с ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА и грузин Торнике Шенгелии расторгли контракт по инициативе игрока. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
27 февраля Шенгелия покинул расположение клуба из-за ситуации между Россией и Украиной и вернулся на родину.
"Приглашая Токо (Шенгелию - прим. ТАСС) в команду, мы рассчитывали на его бойцовский характер, харизму, лидерские качества на площадке и за ее пределами. И он в полной мере соответствовал нашим ожиданиям. Хочу напомнить, что переход Торнике в ЦСКА был подвергнут большой критике, и Токо с честью выдержал это давление. Шенгелия - пример для подражания подрастающему поколению - в профессионализме, отношении к семье, партнерам и соперникам, своей стране, увы, сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию. Уверен, о таком игроке мечтают многие клубы, и я искренне желаю Токо ярко проявить себя на новом месте, добиться больших успехов, радовать болельщиков красивыми моментами", - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.
Шенгелии 30 лет, он выступал за ЦСКА с 2020 года, за это время баскетболист стал чемпионом Единой лиги ВТБ и обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ. Всего он сыграл 52 матча за ЦСКА в Евролиге, набирая в среднем 11,7 очка за игру при показателе 4,9 подбора, и 35 матчей в Единой лиге ВТБ (13,2 очка; 4,3 подбора).