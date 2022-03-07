Баскетболист Шенгелия расторг контракт с ЦСКА

"Приглашая Токо (Шенгелию - прим. ТАСС) в команду, мы рассчитывали на его бойцовский характер, харизму, лидерские качества на площадке и за ее пределами. И он в полной мере соответствовал нашим ожиданиям. Хочу напомнить, что переход Торнике в ЦСКА был подвергнут большой критике, и Токо с честью выдержал это давление. Шенгелия - пример для подражания подрастающему поколению - в профессионализме, отношении к семье, партнерам и соперникам, своей стране, увы, сейчас нам остается принять его гражданскую и семейную позицию. Уверен, о таком игроке мечтают многие клубы, и я искренне желаю Токо ярко проявить себя на новом месте, добиться больших успехов, радовать болельщиков красивыми моментами", - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.