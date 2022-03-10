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39 минут назад

Результаты Евролиги с участием российских команд будут аннулированы

Газета.RuГазета.Ru

9 марта прошло собрание клубов Евролиги по баскетболу, на котором обсуждалось аннулирование результатов всех прошедших матчей турнира с участием российских клубов. Мнение российского клуба ЦСКА стало решающим в голосовании. Армейцы отдали голос за принятие данного решения. Об этом сообщает в Twitter инсайдер beIN Sports.

Результаты Евролиги с участием команд РФ будут аннулированы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что аннулирование результатов произойдет только в случае, если представители России будут отстранены от участия в соревновании до конца сезона-2021/22.

Отметим, что ранее организатор турниров Евролиги и Еврокубка ECA (Euroleague Commercial Assets) опубликовал заявление, в котором сказано о приостановке участия российских клубов ЦСКА (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань) в Евролиге и "Локомотив-Кубань" (Краснодар) в Еврокубке из-за политической ситуации в мире. В настоящий момент петербургский "Зенит" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. Московский ЦСКА занимает шестую строчку, казанский УНИКС – восьмую.

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