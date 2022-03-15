Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант были признаны игроками недели в НБА.

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Лука Дончич вместе с «Даллас Маверикс» выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 30,5 очка, совершал 11,0 подбора и отдавал 6,3 передачи.

Кевин Дюрант на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. «Бруклин» одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард «Нетс» набирал в среднем 30,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 7,7 передачи.

«Даллас Маверикс» с 42 победами и 26 поражениями занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин Нетс» с 35 победами и 33 поражениями располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Востока.