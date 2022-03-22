Баскетбольная Евролига отстранила все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации и аннулировала их результаты, сообщает РИА «Новости».
От участия в Евролиге отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» не сможет выступить в Кубке Европы.
28 февраля Евролига приняла решение о приостановке участия российских команд в турнирах. 21 марта президент Евролиги Жорди Бертомеу официально предложил исключить все российские команды из турнира до конца сезона-2021/22.
Он обратился к акционерам Euroleague Commercial Assets (компания-организатор Евролиги и Еврокубка) с предложением утвердить отстранение российских клубов и не включать их в итоговую турнирную таблицу Евролиги.