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2 часа назад

Евролига отстранила все российские клубы

Вероника Полынина

Баскетбольная Евролига отстранила все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации и аннулировала их результаты, сообщает РИА «Новости».

Евролига отстранила все российские клубы
Фото: ТАССТАСС

От участия в Евролиге отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» не сможет выступить в Кубке Европы.

28 февраля Евролига приняла решение о приостановке участия российских команд в турнирах. 21 марта президент Евролиги Жорди Бертомеу официально предложил исключить все российские команды из турнира до конца сезона-2021/22.

Жена Карякина выступила с гневным заявлением

Он обратился к акционерам Euroleague Commercial Assets (компания-организатор Евролиги и Еврокубка) с предложением утвердить отстранение российских клубов и не включать их в итоговую турнирную таблицу Евролиги.

Баскетбол,Зенит,
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