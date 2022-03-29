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56 минут назад

Латвия, Кипр и Финляндия примут чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году

Матч ТВМатч ТВ

Европейский совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) проголосовал за проведение Евробаскета-2025 в Латвии, на Кипре и в Финляндии, сообщается на сайте организации.

Латвия, Кипр и Финляндия примут чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году
Фото: МатчтвМатчтв

Латвия примет финальную фазу соревнований, а также соревнования в одной из групп. На Кипре и в Финляндии пройдут состязания в группах.

Еще одну группу Евробаскета-2025 может принять Украина. ФИБА ведет переговоры с украинской федерацией и хочет до ноября принять окончательное решение.

Заседание правления ФИБА-Европа провел президент ФИБА-Европа Тургай Демирель.

В мероприятии также приняли участие высокопоставленные лица из стран-кандидатов, которые отправились в Мюнхен, чтобы поддержать заявки своих стран.

Евробаскет-2025 ФИБА состоится в сентябре, точные даты будут объявлены позже.

Команды для выступления на Евробаскете должны будут преодолеть отбор. Его предварительный этап начался в ноябре 2021 года и продолжается.

Баскетбол,Европейский совет,
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