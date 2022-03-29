Латвия, Кипр и Финляндия примут чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году

Европейский совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) проголосовал за проведение Евробаскета-2025 в Латвии, на Кипре и в Финляндии, сообщается на сайте организации.

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Латвия примет финальную фазу соревнований, а также соревнования в одной из групп. На Кипре и в Финляндии пройдут состязания в группах.

Еще одну группу Евробаскета-2025 может принять Украина. ФИБА ведет переговоры с украинской федерацией и хочет до ноября принять окончательное решение.

Заседание правления ФИБА-Европа провел президент ФИБА-Европа Тургай Демирель.

В мероприятии также приняли участие высокопоставленные лица из стран-кандидатов, которые отправились в Мюнхен, чтобы поддержать заявки своих стран.

Евробаскет-2025 ФИБА состоится в сентябре, точные даты будут объявлены позже.