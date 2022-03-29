Латвия, Кипр и Финляндия примут чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году

Европейский совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) проголосовал за проведение Евробаскета-2025 в Латвии, на Кипре и в Финляндии, сообщается на сайте организации.
Латвия примет финальную фазу соревнований, а также соревнования в одной из групп. На Кипре и в Финляндии пройдут состязания в группах.
Еще одну группу Евробаскета-2025 может принять Украина. ФИБА ведет переговоры с украинской федерацией и хочет до ноября принять окончательное решение.
Заседание правления ФИБА-Европа провел президент ФИБА-Европа Тургай Демирель.
В мероприятии также приняли участие высокопоставленные лица из стран-кандидатов, которые отправились в Мюнхен, чтобы поддержать заявки своих стран.
Евробаскет-2025 ФИБА состоится в сентябре, точные даты будут объявлены позже.
Команды для выступления на Евробаскете должны будут преодолеть отбор. Его предварительный этап начался в ноябре 2021 года и продолжается.