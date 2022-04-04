Сербские баскетболисты сорвали акцию в поддержку Украины в Евролиге

Скандал произошел в матче Евролиги между "Жальгирисом" и "Црвеной Звездой", который проводился в Литве.

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Как сообщает РЕН ТВ, сербские баскетболисты отказались проводить акцию в поддержку Украины.

Перед игрой обе команды должны были взять в руки украинский флаг, однако сербские игроки делать это отказались наотрез. В итоге акция удалась только наполовину.

На протяжении всего матча болельщики "Жальгириса" оскорбляли гостей. Они принесли на сектор флаг НАТО и размахивали перед сербскими игроками и фанатами. Кроме того, болельщики литовского клуба размахивали украинскими флагами перед исполнением штрафных игроками "Црвены Звезды".