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54 минуты назад

Сербские баскетболисты сорвали акцию в поддержку Украины в Евролиге

Свободная прессаиещё 2

Скандал произошел в матче Евролиги между "Жальгирисом" и "Црвеной Звездой", который проводился в Литве.

Сербские баскетболисты сорвали акцию в поддержку Украины в Евролиге
Фото: EPAEPA

Как сообщает РЕН ТВ, сербские баскетболисты отказались проводить акцию в поддержку Украины.

Перед игрой обе команды должны были взять в руки украинский флаг, однако сербские игроки делать это отказались наотрез. В итоге акция удалась только наполовину.

На протяжении всего матча болельщики "Жальгириса" оскорбляли гостей. Они принесли на сектор флаг НАТО и размахивали перед сербскими игроками и фанатами. Кроме того, болельщики литовского клуба размахивали украинскими флагами перед исполнением штрафных игроками "Црвены Звезды".

Ранее "СП" писала, что читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко за русофобскую публикацию.

Баскетбол,Александр Зинченко,НАТО,
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