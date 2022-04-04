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50 минут назад

Болельщики «Цверна Звезда» осудили игрока за критику спецоперации РФ

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Стало известно, что фанатское движение клуба «Цверна Звезда» под названием «Делие Север» осудило слова игрока команды Аарона Уайта за высказывания против спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Болельщики «Цверна Звезда» осудили баскетболиста за критику спецоперации РФ
Фото: wikipediawikipedia

«Жертвовать другими, чтобы спасти себя, — это позор. Мы надеемся, что чемоданы уже упакованы», — говорится в заявлении фанатского движения в соцсетях.

Напомним, до начала игры с «Жальгирисом», которая состоялась накануне, баскетболисты сербской команды отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War». После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.

Напомним, что ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что власти страны не присоединятся к антироссийской истерии, а также не станут запрещать российские СМИ и российскую культуру.

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